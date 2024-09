Riassunto: LabVantage nominata Global LIMS Company of the Year da Frost & Sullivan

—La società è stata inoltre riconosciuta come Leader per la crescita e l’innovazione per il secondo anno consecutivo nel 2024 Frost Radar ™ for Global Laboratory Information Management Systems (LIMS) per il Mercato delle scienze della vita—

SOMERSET, N.J.–(BUSINESS WIRE)–LabVantage Solutions, Inc., il principale fornitore di soluzioni e servizi informatici per laboratorio, comprese piattaforme LIMS realizzate su misura, consentendo una rapida installazione a costi ridotti, oggi ha annunciato di aver ricevuto il prestigioso Company of the Year Award nel Global Laboratory Information Management Systems (LIMS) Industry da Frost & Sullivan. Il riconoscimento sottolinea la leadership di LabVantage nell’innovazione visionaria, le prestazioni e l’impatto sui clienti, affermando l’impegno della società ad offrire soluzioni all’avanguardia e incentrate sul cliente in tutti i settori.









Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

