Riassunto: LabGenius nomina il Dr. Leonard Wossnig a Chief Technology Officer

Il cofondatore di Rahko ed ex vicepresidente di AI presso Odyssey Therapeutics guiderà la crescita tecnica della piattaforma di scoperta di farmaci ML-driven di LabGenius

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–LabGenius, pioniere nell’uso del machine learning (ML) per la scoperta di farmaci a base di anticorpi, ha annunciato oggi la nomina di Leonard Wossnig Ph.D. a Chief Technology Officer (CTO). In questo ruolo, Leonard guiderà un team di scienziati dei dati, ingegneri del software ed esperti di automazione per migliorare ulteriormente le capacità della piattaforma data-driven di LabGenius.





“ Leonard è un’aggiunta brillante alla nostra squadra”.afferma l’amministratore delegato e fondatore di LabGenius, Dr. James Field. “ La sua comprovata esperienza nell’implementazione di soluzioni di machine learning all’avanguardia per i programmi di scoperta di farmaci rafforzerà la nostra capacità di fornire risultati su più progetti di scoperta.”

