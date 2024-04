Riassunto: La versione aggiornata di Regula Face SDK blocca il 99% degli attacchi di presentazione tramite dispositivi elettronici

Con l’impennata globale delle frodi d’identità generate mediante l’IA, quasi un’impresa su tre è già caduta vittima di falsi video (deepfake) , per cui la necessità di misure di sicurezza avanzate non è mai stata così evidente. Per affrontare questo problema con decisione, Regula ha aggiornato il suo software di verifica biometrica Face SDK incorporando meccanismi potenziati per combattere una varietà di tentativi di spoofing.









RESTON, Virginia–(BUSINESS WIRE)–Al momento di verificare un’identità in scenari da remoto, in genere le imprese ricorrono a controlli dell’attività del viso per accertarsi di avere a che fare con persone reali. I frodatori sono al corrente di ciò e pertanto cercano di bypassare la verifica impiegando varie tattiche, soprattutto attacchi di presentazione o di iniezione.

