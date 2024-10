Riassunto: La tutela dei brevetti di Seoul Semiconductor ottiene il divieto di vendita di LED per i prodotti che violano il brevetto in otto Paesi europei

SEUL, Corea del Sud–(BUSINESS WIRE)–Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ:046890), un innovatore globale di prodotti e tecnologie LED, e la sua affiliata Seoul Viosys (congiuntamente “Seoul”) annuncia che il Unified Patent Court (“UPC”, il Tribunale unificato dei brevetti) ha emesso la sentenza di divieto di vendita, il ritiro e la distruzione di prodotti che violano il brevetto “No Wire” (WICOP) di Seoul in otto Paesi europei.









Secondo la sentenza del 10 ottobre 2024, Expert e-Commerce, il terzo rivenditore online europeo per dimensioni, con un fatturato annuale di quasi 14 mld di dollari, dovrà smettere di vendere prodotti che violano il brevetto in otto Paesi europei.

Contacts

Seoul Semiconductor Co., Ltd.



Jinseop Jung



jjs8732@seoulsemicon.com