Riassunto: La tecnologia Intelligent Infrastructure Solution di Velodyne Lidar scelta per un’implementazione importante presso l’Università della California nell’ambito di un’iniziativa per città intelligenti a Irvine

La soluzione per il monitoraggio del traffico basata sulla tecnologia lidar di Velodyne verrà usata in prossimità di 25 incroci nell’ambito di un progetto di rete stradale da 6 milioni di dollari a Irvine, in California.

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) ha annunciato oggi che la sua tecnologia Intelligent Infrastructure Solution è stata scelta dall’Istituto HORIBA per la mobilità e la connettività 2 (HORIBA Institute for Mobility and Connectivity, HIMaC2) della Facoltà di ingegneria Samueli dell’Università della California di Irvine (University of California Irvine, UCI). L’HIMaC2 intende installare la tecnologia Intelligent Infrastructure Solution basata su lidar di Velodyne in prossimità di 25 incroci nel territorio dell’UCI e nell’adiacente comune di Irvine nell’ambito di un importante studio sul miglioramento del traffico, dell’efficienza energetica, della sicurezza stradale e della qualità dell’aria.





L’implementazione della tecnologia Intelligent Infrastructure Solution verrà finanziata per mezzo di una sovvenzione di 6 milioni di dollari concessa di recente all’HIMaC2 dall’Ufficio per le tecnologie dei veicoli del Dipartimento dell’energia (Department of Energy, DOE) degli Stati Uniti.

