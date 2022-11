Riassunto: La tecnologia IA di ThetaRay monitora le transazioni delle rimesse verso l’Africa per Zeepay

La fintech ghanese sceglie la soluzione SaaS SONAR per individuare i crimini finanziari, promuovere la maggior inclusione finanziaria e supportare la crescita

ACCRA, Ghana, LONDRA e TEL AVIV, Israele–(BUSINESS WIRE)–ThetaRay, leader nella tecnologia di monitoraggio delle transazioni basata sull’intelligenza artificiale, oggi ha annunciato che Zeepay, società ghanese in rapida espansione specializzata nei servizi finanziari per dispositivi mobili, ha scelto l’avanzata soluzione SaaS antiriciclaggio SONAR di ThetaRay per il rilevamento dei crimini finanziari sulle sue transazioni delle rimesse.





L’accordo con Zeepay evidenzia la crescita di ThetaRay nel mercato africano dei pagamenti.

Le rimesse rappresentano un metodo importante per portare denaro nei paesi a basso reddito e presso le comunità non dotate di servizi bancari, ma possono anche essere utilizzate come veicolo per i crimini finanziari legati ai fondi illeciti.

