Riassunto: La tecnologia Hansen alla base dei servizi di fatturazione e assistenza clienti di Allente

MELBOURNE, Australia–(BUSINESS WIRE)–Hansen Technologies (ASX:HSN), leader mondiale nello sviluppo di software e servizi per i settori dell’energia, delle risorse idriche e delle comunicazioni, è lieta di annunciare la sigla di un accordo a lungo termine con Allente, azienda che offre servizi televisivi e d’intrattenimento nella regione Nordica. Allente ha scelto la versione più recente della piattaforma Hansen CCB per i propri servizi di fatturazione e assistenza, allo scopo di assicurare un’esperienza semplificata e velocizzata ai clienti finali in Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia quando usufruiscono delle tecnologie DTH (Direct-To-Home), IPTV (Internet Protocol Television) e OTT (Over-the-Top).

Una soluzione scalabile per servizi di fatturazione e assistenza clienti utilizzata da molte delle più importanti aziende nel settore pay-TV e comunicazioni, Hansen CCB, parte della Hansen Suite for Communications, Technology and Media, permette di portare rapidamente online nuovi contenuti e servizi di partner OTT.

