Riassunto: Kinaxis annuncia Flo Rida come star della musica per Kinexions 2024

La star dell’hip-hop si esibirà al principale congresso sulle catene di fornitura dell’anno

OTTAWA, Ontario–(BUSINESS WIRE)–Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), un leader globale nell’orchestrazione completa delle catene di fornitura, oggi ha annunciato che l’artista hip-hop multi-platino Flo Rida si esibirà al Kinexions, il congresso annuale di comunità dell’azienda che si terrà a Miami dal 17 al 20 giugno 2024.





Il musicista nativo della Florida, celebre per i brani di successo “Low”, “Right Round” e “My House”, è il simbolo del dinamico stile di Miami che attende i partecipanti dell’evento e riflette l’attenzione della società per la musica come modo di radunare le persone per promuovere la creatività e l’innovazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

