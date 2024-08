Riassunto: La tecnologia G.I.F.T. al servizio dei beni in oro fisico

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Il progetto G.I.F.T. (Gold International Fast Transfer) è un concetto di tecnologia di telecomunicazione crittografica che collega beni fisici in oro e altri metalli preziosi a un sistema di trasferimento digitale mediante un portale digitale.





L’invenzione si deve a Fayçal Lalioui, noto uomo d’affari e amministratore delegato di GOLD INTERNATIONAL FAST TRANSFER LLP, con sede a LONDRA, Regno Unito, all’inizio del 2024. Fayçal è attivo nel settore dell’oro da diversi anni attraverso partnership in Lussemburgo e in Medio Oriente.

La piattaforma G.I.F.T. è attualmente in fase di sviluppo in collaborazione con Cybastion, un’azienda specializzata in cibersicurezza e trasformazione digitale, con sede a Washington, negli Stati Uniti, con la quale è stato stipulato un protocollo d’intesa.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Fayçal Lalioui



E-mail: contact@gift.technology

Sito web dell’azienda: https://gift.technology