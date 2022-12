Riassunto: La tecnologia di Clarity AI mette in grado i consumatori di fare acquisti consapevoli con Klarna

Klarna sta utilizzando i dati e le funzionalità di Clarity AI per promuovere brand consapevoli riguardo all’ambiente presso 150 milioni di potenziali acquirenti

NEW YORK CITY–(BUSINESS WIRE)–Clarity AI – società che sviluppa l’omonima piattaforma tecnologica per la sostenibilità e leader mondiale nel suo settore – oggi ha annunciato che Klarna, leader globale nella transizione generazionale che si lascia alle spalle le carte di credito, sta utilizzando i dati e le funzionalità di Clarity AI per promuovere brand consapevoli riguardo all’ambiente presso 150 milioni di potenziali acquirenti.

“Siamo estremamente lieti di mettere in grado oltre 150 milioni di potenziali acquirenti, fornendo le informazioni di cui hanno bisogno, di compiere scelte più sostenibili al momento di acquistare”, commenta Angel Agudo, Direttore prodotti e membro del Consiglio di amministrazione di Clarity AI.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Referente per i media per conto di Clarity AI



Edelman



clarityAI@edelmansmithfield.com

Referente per i media presso Klarna



press@klarna.com