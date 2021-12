Riassunto: La tecnologia di Baton Systems alla base dell’implementazione della prima compensazione interbancaria al mondo senza rischi ed esterna a CLS

La soluzione Core-FX targata Baton Systems basata sulla Distributed Ledger Technology ha permesso una storica implementazione nell’ambito di una pietra miliare nel settore

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–È stata completata la prima compensazione interbancaria Payment vs Payment (PvP) esterna a CLS utilizzando la soluzione targata Baton Systems , Core-FX, basata sulla Distributed Ledger Technology (DLT) proprietaria di Baton e soggetta alle direttive del Baton Rulebook.

Agli albori di una nuova era nelle compensazioni FX, due delle maggiori istituzioni finanziarie mondiali ora utilizzano questa piattaforma per regolare bilateralmente e in modo collaborativo le transazioni FX, su richiesta, utilizzando valute reali in conti reali, su base PvP e per finalità giuridiche, il tutto in meno di tre minuti.

