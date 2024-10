Riassunto: La strategia di Tecnotree ha prodotto un flusso di cassa libero per il secondo trimestre consecutivo

ESPOO, Finlandia–(BUSINESS WIRE)–Tecnotree, leader globale nel settore delle piattaforme e dei servizi digitali per le tecnologie di IA, 5G e native per il cloud, ha annunciato oggi i risultati finanziari per il trimestre conclusosi il 30 settembre 2024.









Voci salienti dei risultati finanziari del terzo trimestre:

Flusso di cassa libero positivo di 1,7 (-7,9) milioni di euro, secondo trimestre consecutivo di flusso di cassa libero positivo.

Utili su cambi di 0,3 (-1,9) milioni di euro.

Utile netto del periodo di 4,1 (3,2) milioni di euro.

Flusso di cassa lordo da attività operative pari a 5,5 (1,2) milioni di euro, con un incremento del +358% rispetto all’anno precedente.

Utile per azione di 0,24 euro (0,01*).

Portafoglio ordini alla fine del periodo: 75,1 (78,0) milioni di euro.

