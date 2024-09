Riassunto: La startup di video giochi creata da ex-Googler con sede a Singapore, Crackle Technologies raccoglie 1,7 milioni di dollari per rivoluzionare l’Adtech con soluzioni su base AI

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Crackle Technologies ha raccolto 1,7 milioni di dollari in un pre-seed round per realizzare prodotti su base AI per aiutare gli editori a massimizzare i loro profitti generati dall’adtech, la tecnologia pubblicitaria. Il round è condotto da We Founder Circle & ACVentures. Altri investitori che hanno partecipato comprendono i fondatori di Impetus Technologies, Sunicon Ventures, DeVC e Misfits Capital. Un fatto importante è che i fondatori di publisher di spicco come Ludo King e altri si affidano al team di Crackle e ai loro prodotti entrando come investitori. Dopo i successi registrati in Asia, Crackle si sta espandendo in Europa con attenzione agli editori di video giochi e applicazioni.









Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Per saperne di più, contattare Shashank Sethi all’indirizzo shashank.sethi@ihorizoncommunications.com