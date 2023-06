Riassunto: La startup di mobilità aerea Lygg raccoglie 3,6 milioni di euro per ridurre i tempi e i costi associati ai viaggi d’affari

Superhero Capital si unisce agli investitori privati e pubblici per scalare la piattaforma di Lygg a percorso diretto disponibile per aziende e privati.

Lygg ottimizza le risorse di aeromobili privati sottoutilizzati per ottenere voli efficienti in termini di costi e di tempo.

L’esperienza di viaggio premium della startup riduce le emissioni di carbonio fino al 75% rispetto alle rotte commerciali esistenti.

Nuove rotte nei Paesi Bassi e in Scozia si aggiungeranno ai servizi esistenti in Finlandia, Svezia ed Estonia.

HELSINKI–(BUSINESS WIRE)–Mentre ilo modello per i viaggi aerei regionali continua a crollare dopo la pandemia sia in Europa che negli Stati Uniti, la startup della mobilità aerea porta a porta Lygg ha annunciato di aver raccolto 3,6 milioni di euro (oltre 3,9 milioni di dollari) per sostenere l’espansione delle sue rotte di aerei privati a contratto verso altre località in Europa e oltre.









