Riassunto: La start-up Everimpact, che si occupa di monitoraggio e monetizzazione delle emissioni di carbonio, chiude un round da 1,7 milioni di euro

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Everimpact, una start-up tecnologica per il clima fondata da ex dirigenti delle Nazioni Unite e con sede presso la Stazione F (Parigi), chiude un round di finanziamento iniziale di 1,711 milioni di euro sostenuto da importanti VC, imprese e istituzioni per misurare meglio le emissioni di carbonio e consentire alle città e ai grandi emettitori di accedere ai finanziamenti per il clima per finanziare progetti climatici di grande impatto.

Il round, guidato da Motion ventures, comprende organizzazioni internazionali, aziende di trasporto e investitori d’impatto; Commissione UE (Climate-Kic e EIT Urban Mobility), Asian Development Bank (ADB Ventures), VC e CVC di aziende di trasporto (Wilhelmsen, Transport Capital, IMC Ventures, MOL PLUS, Blue Star Group) e gli investitori di Impact (Rainmaking Impact).

