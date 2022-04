Riassunto: La soluzione Verimatrix di difesa contro le minacce mette in grado Capri Healthcare di digitalizzare in sicurezza tutti gli aspetti della cura che i medici garantiscono ai pazienti

L’innovatrice azienda tecnologica britannica operante nel settore sanitario desiderava massimizzare la protezione dell’app TriVice, basata sull’intelligenza artificiale

AIX-EN-PROVENCE, Francia & SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Verimatrix, (Euronext Parigi: VMX), leader nello sviluppo di soluzioni di sicurezza orientate alle persone e alla base del moderno mondo connesso, oggi ha annunciato che Capri Healthcare ha scelto Verimatrix App Shield, parte della linea di prodotti Verimatrix per la difesa contro le minacce, per ottenere difese rapide e comprovate per la sua app TriVice “triplice” (triage, indirizzamento e consiglio).

TriVice ottimizza tutti gli aspetti della cura che i medici garantiscono ai pazienti gestendo indirizzamenti di urgenza da medici specialisti instradati tramite le sue funzioni. L’app acquisisce i dati demografici del paziente, le informazioni sulla lesione/condizione e facilita la condivisione di immagini e foto cliniche.

