Riassunto: La soluzione Starlink per l’internet ad alta velocità è ora disponibile per l’installazione presso i centri di assistenza di Textron Aviation sugli aerei Beechcraft King Air B200/300 e Cessna Citation serie 560XL

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–Textron Aviation oggi ha annunciato un’ulteriore soluzione per la connessione internet ad alta velocità destinata ai suoi velivoli Beechcraft King Air B200 e B300 e Cessna Citation 560XL in seguito al rilascio, da parte della Federal Aviation Administration (FAA) del Certificato di tipo supplementare (STC) di AeroMech per la connessione internet ad alta velocità targata Starlink. L’STC di AeroMech utilizza la tecnologia internet ad alta velocità di Starlink per connettersi alla costellazione di satelliti Low Earth Orbit (LEO) di Starlink, che offre una connessione più affidabile su terra, acqua e zone remote, dove potrebbe non essere disponibile il tradizionale Wi-Fi durante il volo.









