Riassunto: La soluzione solare e di accumulo Tigo Energy EI Residential ottiene la certificazione presso gli operatori di rete romeni

Con l’approvazione di Distribuție Energie Electrică România (DEER), Distribuție Oltenia e Rețele Electrice, Tigo amplia l’offerta in uno dei mercati per l’energia solare residenziale in più rapida crescita in Europa.

MONTEVARCHI, Italia--(BUSINESS WIRE)--Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: “TYGO”) (“Tigo” o la “Società”), un fornitore leader di soluzioni software intelligenti per il solare e l'energia, ha annunciato oggi l’avvenuta certificazione della soluzione solare e di accumulo Tigo EI Residential presso gli operatori di sistemi di distribuzione romeni, ampliando così ulteriormente la presenza sul mercato dei prodotti Tigo in Europa. In seguito al completamento delle rispettive procedure di certificazione e conformità alla rete di Distribuție Energie Electrică Romania (DEER), Distribuție Oltenia e Rețele Electrice, le configurazioni monofase e trifase della soluzione EI Residential sono ora completamente iscritte e approvate per l’uso sul mercato romeno.

Technica Communications

Luis de Leon

E-mail: tigoenergy@technica.inc