Riassunto: La soluzione Open vRAN di Mavenir vince il premio Best Cloud Solution in Open RAN

BERLINO–(BUSINESS WIRE)–Mavenir, il fornitore di software di rete che sta plasmando il futuro delle reti con soluzioni cloud native compatibili con qualsiasi ambiente cloud, ha vinto il premio Best Cloud Solution for Open RAN agli Open RAN World Awards, riconoscendo Open vRAN di Mavenir come la migliore soluzione cloud-native che sta rendendo possibile una strategia di rete virtualizzata per i fornitori di servizi di comunicazione (Communication Service Providers, CSP).

La soluzione Open vRAN di Mavenir è la prima soluzione cloud native, interamente basata su microservizi e containerizzata del settore distribuita commercialmente con Dish Networks fornendo servizi 5G di voice over new radio (VoNR) in un ambiente multi-vendor che supporta oltre 40.000 radio Fujitsu 5G Open RAN su più di 7.100 siti di cella.

