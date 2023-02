Riassunto:  La soluzione Converged Packet Core di Mavenir supporta la rete 4G e 5G di Ice Norway

L’obiettivo è offrire maggiori funzionalità Packet Core Network, più capacità e nuovi servizi agli abbonati mobili norvegesi che utilizzano reti 4G , 5G Non-Standalone (NSA) e 5G Standalone (SA)

READING, Inghilterra, e OSLO, Norvegia–(BUSINESS WIRE)–Mavenir, il fornitore di software di rete che plasma il futuro delle reti con un software cloud nativo eseguibile su qualsiasi cloud, e Ice Communications, il terzo maggior operatore mobile della Norvegia, hanno annunciato l’implementazione totalmente automatica della soluzione cloud nativa Converged Packet Core, a supporto delle funzionalità del 4G, del 5G Non-Standalone (NSA) e del 5G Standalone (SA), per la rete di Ice in Norvegia, sfruttando la struttura Cloud Automation for Telco di Mavenir presso i centri dati privati di Ice.

