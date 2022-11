Riassunto: La sesta edizione dell’Expo Cina-Asia meridionale raduna partecipanti di 80 Paesi, regioni e organizzazioni internazionali

KUNMING, Cina–(BUSINESS WIRE)–Il 19-22 novembre si è tenuta a Kunming, nella provincia dello Yunnan, in Cina, la sesta edizione della China-South Asia Expo e la 26esima edizione della China Kunming Import and Export Fair. All’evento, durato 4 giorni e intitolato “New Opportunities for New Development” (“Nuove opportunità per un nuovo sviluppo”), hanno partecipato ospiti provenienti da 80 Paesi, regioni e organizzazioni internazionali.

Quest’anno la China-South Asia Expo si è svolta sia online che offline. Sono state allestite due aree per il Bangladesh, il Paese tema, e il Laos, il Paese d’onore. C’erano, inoltre, 13 padiglioni per i settori dell’energia verde, dell’agricoltura moderna dell’altopiano, della biomedicina e della salute, della produzione avanzata, del turismo e della cultura, di cui 8 padiglioni professionali rappresentanti oltre il 60% del totale.

