Riassunto: La serie Mouser più recente esplora le architetture zonali per veicoli definiti dal software

DALLAS e FORT WORTH, Texas–(BUSINESS WIRE)–Mentre l’elettronica nel settore automotive diventa sempre più sofisticata, i progettisti stanno adottando un approccio basato sull’architettura zonale, per massimizzare l’efficienza in sottosistemi individuali e al tempo stesso consentire una gestione più facile degli stack hardware e software per l’intero autoveicolo. Mouser Electronics, Inc., il distributore globale che fornisce i più recenti prodotti per automazione industriale e componenti elettronici, oggi ha annunciato la puntata più recente della serie tecnologica Empowering Innovation Together (EIT), che esamina i vantaggi delle architetture zonali e le funzionalità di connettività migliori che ne risultano per i veicoli definiti dal software, esplorando concetti di progettazione, virtualizzazione e casi d’uso futuri resi possibili da architetture zonali, che danno impulso a innovazioni in tale settore.









