Riassunto: La sede centrale di Tigo Energy riceve 90 kW di energia solare ottimizzata da un partner installatore di lunga data

Laibach Solar, partner di Tigo Energy, ottimizza l’impianto solare della sede centrale di Tigo negli Stati Uniti per superare i problemi di ombreggiamento e massimizzare il guadagno energetico con la funzionalità Reclaimed Energy.

CAMPBELL, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO), fornitore leader di soluzioni software intelligenti per il solare e l’energia, ha oggi annunciato l’installazione e la messa in funzione di un impianto solare sul tetto della sede centrale in California. L’impianto è stato progettato e realizzato da Laibach Solar , partner di Tigo, e ha registrato una media del 5% di energia recuperata dall’inizio dell’attività. Laibach Solar è un’azienda della California settentrionale, di proprietà dei lavoratori, che si occupa di installazioni solari e si dedica alla combinazione di componenti di elevata qualità a prezzi imbattibili.









