Riassunto: La rivoluzione promossa dall’IA: Solidus AI Tech annuncia un nuovo data center altamente performante

DUBAI, Emirati Arabi Uniti–(BUSINESS WIRE)–L’intelligenza artificiale (IA) è diventata una forza trasformativa, che sta rivoluzionando tutti i settori e quasi impercettibilmente sta modificando come viviamo e lavoriamo. Quest’anno l’IA ha attuato una transizione notevole, diventando anche di dominio pubblico e attirando una notevole attenzione. Mentre continua a crescere esponenzialmente, le grandi aziende ne stanno riconoscendo il potenziale e la stanno integrando attivamente nelle loro operazioni. In questo scenario Solidus AI Tech, guidata dal visionario imprenditore Paul Farhi, è emersa come un formidabile concorrente. Con una missione focalizzata sullo sfidare i player affermati, Solidus AI Tech prevede di realizzare il futuro dell’IA utilizzando la tecnologia blockchain.





