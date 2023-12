Riassunto: La rivoluzione nella gestione delle risorse idriche – La città di Dire Dawa e Nedamco Africa presentano una rivoluzionaria iniziativa con una piattaforma per la gestione delle risorse idriche a COP28 | 9 dicembre 2023 | Centro stampa COP28UAE

Con un comunicato stampa congiunto, la città di Dire Dawa, in Etiopia, e Nedamco Africa, hanno annunciato oggi il lancio della piattaforma digitale completa per la gestione dell’acqua “CCW” per l’amministrazione di Dire Dawa. Questa collaborazione tra pubblico e privato basata sul successo è una dimostrazione della dedizione di Dire Dawa nei confronti di innovazioni all’avanguardia nel settore ambientale e mostra il ruolo proattivo della città nell’adozione di tecnologie avanzate. L’iniziativa è destinata a diventare un punto di riferimento a livello globale con la sua integrazione di tecnologia digitale twin, IA/ML e immagini satellitari, combinata con la contabilizzazione dell’acqua compatibile con il sistema blockchain, per migliorare la gestione dell’acqua in un momento di cambiamenti climatici e di sfide globali relative alle risorse idriche a livello globale. L’accordo annuncia una nuova era di conversione di pratiche sostenibili, finanziamenti innovativi tra pubblico e privato e progressi tecnologici, che sono il preludio di un futuro di sostenibilità ambientale e resilienza.









DUBAI, Emirati Arabi Uniti–(BUSINESS WIRE)–In occasione della COP28 negli EAU, l’Autorità per l’approvvigionamento idrico e le reti fognarie (DDWSSA, Dire Dawa Water Supply and Sewerage Authority) della città di Dire Dawa (Etiopia) e Nedamco Africa, assieme ai suoi partner Microsoft, Deltares, Hulo.ai e Isle Utilities, hanno annunciato oggi il lancio del progetto di gestione delle acque reflue “Nedamco Catchment-City-Waste Water Management” (CCW) per la città di Dire Dawa.

