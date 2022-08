Riassunto: La rivoluzionaria e innovativa soluzione di Conviva per l’analisi dei contenuti in streaming si aggiudica due Premi per l’innovazione ACM SIGCOMM

I fondatori di Conviva sono stati insigniti del premio Test of Time (Prova del tempo) per aver dimostrato l’impatto della qualità dei contenuti video sul coinvolgimento degli utenti; mentre il premio Networking Systems (Sistemi di rete) è stato conferito a Conviva per i suoi contributi alla Comunità degli operatori di reti informatiche

FOSTER CITY, California–(BUSINESS WIRE)–Conviva, la maggiore piattaforma globale di analisi dei contenuti in streaming, è stata riconosciuta dal Gruppo di interesse speciale per le comunicazioni di dati (Special Interest Group on Data Communications, SIGCOMM) dell’Associazione per le macchine informatiche (Association for Computing Machinery, ACM) che le ha conferito due ambiti premi per l’innovazione: il premio Test of Time (Prova del tempo) ACM SIGCOMM e il premio Networking Systems (Sistemi di rete) SIGCOMM. Entrambi i premi attestano la visione e l’impatto dell’impegno di Conviva verso l’innovazione tecnologica nei campi dell’analitica e dei dati iniziato con il team dei fondatori Hui Zhang, Aditya Ganjam, Jibin Zhan (Conviva) e Ion Stoica (Conviva, Databricks) che hanno definito gli standard a cui si deve il progresso nel settore.





