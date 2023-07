Riassunto: La Repubblica di Palau lancia stablecoin di Palau ancorata al dollaro statunitense in nuova fase di collaborazione con Ripple su XRP Ledger

Ripple metterà a disposizione la piattaforma per valute digitali per banche centrali e le risorse tecniche nell’ambito di un programma pilota controllato

NGERULMUD, Palau e SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–La Repubblica di Palau e Ripple lanciano programma pilota limitato di stablecoin. Palau e Ripple, azienda leader in ambito di soluzioni aziendali di blockchain e criptovalute, hanno avviato la collaborazione volta allo studio di possibili casi d’uso nel 2021. La stablecoin di Palau (PSC), ancorata al dollaro statunitense, sarà emessa su XRP Ledger (XRPL), blockchain a emissioni zero utilizzata per effettuare milioni di operazioni negli ultimi dieci anni, che garantisce la riservatezza e la sicurezza della liquidità e della movimentazione di asset tokenizzati.





