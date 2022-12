Riassunto: La relazione ‘ESG & Climate Trends to Watch’ per il 2023 a cura di MSCI identifica il nuovo panorama dei rischi per gli investitori

Il documento evidenzia come i cambiamenti geopolitici ed economici, i regolamenti e l’innovazione tecnologica possano plasmare la finanza ESG e orientata alla questione climatica

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Le crescenti tensioni geopolitiche, l’inflazione alle stelle e i cambiamenti normativi sono alla base dell’11° rapporto annuale ESG & Climate Trends to Watch (Tendenze in ambito ESG e climatico da seguire) di MSCI, un’analisi su oltre 30 rischi emergenti che potranno influire su corporation e investitori internazionali nel 2023 e oltre.

Basata su una ricerca mondiale condotta dagli analisti di MSCI ESG Research, l’edizione 2023 della relazione ESG & Climate Trends to Watch di MSCI evidenzia l’impatto dell’attuale dibattito globale in materia di investimenti ESG e climatici sulla trasformazione del settore per il 2023.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Domande dei media

PR@msci.com

Sam Wang +1 212 804 5244



Melanie Blanco +1 212 981 1049



Julie Mansmann +1 917 815 6375



Calum MacDougall +44 7876 836 759



Tina Tan +852 2844 9320

Servizio clienti MSCI nel mondo

Servizio clienti EMEA + 44 20 7618.2222



Servizio clienti per le Americhe +1 888 588 4567 (numero verde)



Servizio clienti Asia-Pacifico + 852 2844 9333