Riassunto: La pubblicazione dei risultati dello studio clinico EXALT-1 Trial in Cancer Discovery dimostra la validità della prima piattaforma di medicina di precisione funzionale supportata dall’IA per il miglioramento degli esiti dei trattamenti dei tumori

Lo studio mostra i vantaggi della prima piattaforma di medicina di precisione funzionale supportata dall’IA nella guida alla selezione della terapia e nel miglioramento degli esiti in pazienti affetti da tumori ematologici avanzati

Il 54% dei pazienti ha dimostrato un vantaggio clinico rappresentato da un miglioramento di oltre 1,3 volte della sopravvivenza libera da progressione rispetto alla terapia precedente

Il 40% dei pazienti ha mostrato risposte eccezionali di durata pari ad almeno il triplo rispetto a quella prevista per la rispettiva malattia

VIENNA e OXFORD, Inghilterra–(BUSINESS WIRE)–Exscientia (Nasdaq: EXAI), l’Università di medicina di Vienna e il CeMM – Centro di ricerca per la medicina molecolare dell’Accademia austriaca della scienza, oggi hanno annunciato la pubblicazione in Cancer Discovery, una rivista dell’American Association of Cancer Research, dei risultati finali dello studio clinico EXALT-1.

