Riassunto: La prossima era della trasformazione digitale: IA generativa e Laserfiche 12 alla conferenza Empower 2024

LONG BEACH, California–(BUSINESS WIRE)–La preparazione delle organizzazioni alla prossima fase della trasformazione digitale guidata dall’IA è nel programma della conferenza Empower 2024 che si terrà a Las Vegas fino al 25 aprile, ospitata da Laserfiche, il fornitore SaaS leader di gestione intelligente di contenuti e di automazione dei processi aziendali. Laserfiche accende i riflettori su soluzioni in grado di ridurre la complessità e accelerare il flusso di informazioni interne alle aziende per aiutare le organizzazioni a gestire quantità di dati in aumento.





I partecipanti di Empower hanno potuto osservare in anteprima le più recenti funzionalità IA di Laserfiche, tra cui Laserfiche AI Document Summarization. La nuova offerta, alimentata dall’IA generativa, elimina la noiosa vagliatura di documenti mediante la generazione di sintesi concise di documenti contenenti testo o trascrizioni audio.

