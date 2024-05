Riassunto: La prima volta al mondo all’ospedale belga Maria Middelares grazie all’innovativa tecnologia del da Vinci SP

GHENT, Belgio–(BUSINESS WIRE)–Come parte del nuovo Health Value Space Ghent, l’ospedale Maria Middelares continua a essere all’avanguardia come un ospedale “intelligente”, pronto a offrire ai pazienti l’assistenza sanitaria del futuro. Il nuovo sistema chirurgico da Vinci SP (singola porta) è già in uso dal 21 maggio, rendendo interventi chirugici complessi ancora meno invasivi grazie a una singola incisione. E il 27 maggio all’ospedale, per la prima volta al mondo, è stato eseguito un autotrapianto di rene assistito dal sistema chirurgico da Vinci SP.





L’arrivo del nuovo sistema da Vinci SP di Intuitive si allinea perfettamente con la visione di Maria Middelares: sviluppare una piattaforma robotica orientata al paziente.

