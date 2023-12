Riassunto: La prima soluzione al mondo di questo tipo: Murata rende possibile un progetto migliore di antenne Wi-Fi 6E e Wi-Fi 7 grazie a un dispositivo di accoppiamento a elemento parassita all’avanguardia

KYOTO, Giappone–(BUSINESS WIRE)–Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) ha annunciato un nuovo dispositivo di accoppiamento a elemento parassita, una soluzione avanzata che migliora l’efficienza di un’antenna accoppiando magneticamente l’elemento parassita con l’antenna stessa; si tratta della prima soluzione al mondo progettata per prodotti Wi-Fi 6E e Wi-Fi 7. Per i progettisti di smartphone, tablet, router, console giochi e altri prodotti elettronici compatti, ora è possibile creare antenne più efficienti – un requisito chiave per molti moderni dispositivi in cui gli spazi sono limitatissimi.









Per sviluppare prodotti conformi alle norme Wi-Fi 6E e Wi-Fi 7, che prevedono comunicazioni wireless ad alta velocità, nei dispositivi elettronici occorre installare varie antenne altamente performanti per migliorare la velocità e la qualità della trasmissione dati.

