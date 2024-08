Riassunto: La prima iniziativa del suo genere a livello mondiale! Cluster, Inc. collabora con l’Ospedale Universitario di Okayama e utilizza il metaverso per alleviare la solitudine dei pazienti affetti da tumori rari

“Ho visto una stanza piena di stelle!!!”, dichiara uno dei pazienti.

Cluster, Inc., la maggior piattaforma di metaverso giapponese, che vanta oltre 35 milioni di partecipanti agli eventi, in collaborazione con il Professore Associato Hasei del Dipartimento per lo Sviluppo di informazioni mediche e tecnologie assistive della Facoltà di Medicina, Odontoiatria e Scienze Farmaceutiche (Dipartimento di Ortopedia) ha realizzato uno spazio virtuale per alleviare il senso di solitudine dei pazienti.









Questa iniziativa, frutto della collaborazione tra Cluster, Inc. e il Professore Associato Hasei, rappresenta il primo utilizzo al mondo dell’uso del metaverso per alleviare la solitudine dei pazienti affetti da tumori rari, in particolare i pazienti pediatrici, adolescenti e giovani adulti (AYA).

