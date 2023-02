Riassunto: La PPG ottiene la certificazione ISO 14001 per il sistema di gestione ambientale

Lo stabilimento di Shannon, in Irlanda, costruisce sugli impegni di sostenibilità di PPG e UDC





SHANNON, Irlanda–(BUSINESS WIRE)–PPG (NYSE: PPG) ha annunciato oggi di aver ottenuto la certificazione dell’Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO) 14001 per il sistema di gestione ambientale (EMS) per la sede di Shannon, in Irlanda. L’azienda produce materiali per diodi organici a emissione di luce (OLED) altamente efficienti e performanti presso il sito Universal Display Corporation (UDC) (Nasdaq: OLED).

ISO 14001 è uno standard riconosciuto a livello internazionale che fornisce alle aziende un quadro di riferimento per identificare, monitorare e controllare le prestazioni ambientali attraverso un consumo efficiente delle risorse e la riduzione al minimo dei rifiuti.

“Ci impegniamo a ridurre le emissioni a breve termine a livello aziendale tramite la Science Based Target Initiative. L’ottenimento della certificazione ISO 14001 aiuta a far progredire le pratiche sostenibili in tutte le aree della nostra impronta, come l’acqua, i rifiuti, l’energia e le emissioni”, ha dichiarato Juliane Hefel, direttore generale di PPG, Specialty Coatings and Materials. “Sviluppando un sistema di gestione ambientale formale certificato ISO 14001, i clienti dell’UDC possono essere certi che stiamo aderendo alle migliori pratiche per gestire e ridurre al minimo il nostro impatto sull’ambiente. Si tratta di un risultato importante, frutto dell’impegno e del duro lavoro delle squadre di PPG e UDC”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Ufficio stampa PPG:

Brande Juart



Specialty Coatings and Materials



+ 1 724 325 5203



juart@ppg.com

www.ppg.com

Ufficio stampa UDC:

Darice Liu



+1 609 964 5123



investor@oled.com

media@oled.com