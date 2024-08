Riassunto: La più grande rete europea di distributori di benzina: PACE Telematics supera il traguardo delle 10.000 stazioni di rifornimento

KARLSRUHE, Germania–(BUSINESS WIRE)–PACE Telematics, una delle principali imprese nello sviluppo di soluzioni per pagamenti mobili nel settore dei distributori di benzina europei, è lieta di annunciare di avere raggiunto un importante obiettivo, consentendo ora pagamenti mobili presso oltre 10.000 stazioni di rifornimento in 15 paesi europei. Figurano tra i suoi partner marchi famosi – come Esso, JET, OMV e TAMOIL – che integrandosi con la piattaforma PACE Connected Fueling fanno parte della più grande rete europea di stazioni di rifornimento digitali. Questa pietra miliare posiziona PACE come leader del mercato europeo ed evidenzia la crescente importanza delle soluzioni per pagamenti mobili nel settore dei distributori di benzina.









