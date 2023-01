Riassunto: La piattaforma Verimatrix Secure Delivery chiude il suo primo anno con miliardi di licenze per audience video servite

Un rapido ecosistema cloud offre uno straordinario cammino del cliente aggiungendo nuove funzioni di cybersecurity e protezione dei contenuti che comportano efficienze del business ancora maggiori

AIX-EN-PROVENCE, Francia e SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Verimatrix, (Euronext Parigi: VMX) (Parigi:VMX), leader nello sviluppo di soluzioni di sicurezza orientate alle persone e alla base del moderno mondo connesso, oggi ha annunciato che la piattaforma Verimatrix Secure Delivery ha raggiunto rapidamente miliardi di licenze per audience video consegnate, in meno di un anno dal lancio. L’azienda inoltre introduce perfezionamenti chiave che assicurano valore ancora maggiore a società multimediali, proprietari di contenuti, fornitori di contenuti mediali in streaming e operatori.

Strumento che unifica dati da più fonti presentandoli in una singola visualizzazione, la piattaforma Verimatrix dà sicurezza alle aziende proteggendone e monitorandone i contenuti, le applicazioni e i dispositivi tramite una soluzione cloud ottimizzata che offre una combinazione importante di efficienza e riduzione dei costi, al tempo stesso massimizzando l’agilità per il processo di erogazione dei contenuti.

