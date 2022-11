Riassunto: La piattaforma QAF di Barakatech offre un’integrazione NFT rapida e senza soluzione di continuità per le società di gioco

L’ecosistema dei videogiochi ha faticato a costruire flussi di ricavi sostenibili che includessero tutti gli stakeholder fino a quando il Web3 non ha rivoluzionato Internet. Barakatech ha sviluppato la sua piattaforma QAF come soluzione per supportare le aziende di videogiochi che desiderano aggiungere gli NFT al loro mix di ricavi.

ANKARA, Turchia–(BUSINESS WIRE)–L’azienda basta in Turchia Barakatech ha sviluppato la piattaforma di tokenizzazione QAF che consente agli studi di videogiochi di integrare rapidamente e senza soluzione di continuità i NFT nei loro ecosistemi di gioco, eliminando i costi e il software associati a questo processo di sviluppo. La piattaforma di Barakatech, classificata come una delle 20 aziende innovative più importanti della Turchia dalla rivista Fast Company, consente agli studi di videogiochi di integrare i gettoni non fungibili (NFT) nelle infrastrutture di gioco esistenti.





