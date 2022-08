Riassunto: La piattaforma di Anomali migliora le capacità di rilevamento e risposta basate sull’intelligence, previene le interruzioni delle attività e ottimizza le spesa per la sicurezza

Le nuove funzionalità dimostrano l’impegno costante di Anomali nel consentire alle imprese di rimanere un passo avanti rispetto agli avversari

REDWOOD CITY, California–(BUSINESS WIRE)–Anomali, leader quanto a soluzioni per la sicurezza informatica basate sull’intelligence, ha annunciato in data odierna la disponibilità generale dell’aggiornamento trimestrale della sua piattaforma per soddisfare le crescenti esigenze dei suoi clienti e partner. Questa versione introduce nuove funzionalità per migliorare l’intelligence sulle minacce e i casi d’uso di rilevamento e risposta estesi (extended detection and response, XDR) di Anomali che permettono alle imprese di mantenersi un passo avanti rispetto agli avversari e prevenire interruzioni delle attività ottimizzando al tempo stesso i costi associati alla sicurezza.

“La versione di agosto di Anomali offre perfezionamenti e nuove funzionalità ai team responsabili delle operazioni di sicurezza su cui grava l’onere non solo di identificare chi prende la loro azienda di mira ma anche di stabilire il come e il perché” ha spiegato Mark Alba, direttore prodotti presso Anomali.

Tra le novità salienti introdotte con questa versione compaiono:

Creazione di una visibilità estesa attraverso Anomali Attack Pattern Detection e MITRE ATT&CK®: nel 2021 Anomali è entrata a far parte del Centro per la difesa informata dalle minacce (Center for Threat-Informed Defense) di MITRE Engenuity per collaborare al progetto Attack Flow per meglio comprendere il comportamento degli avversari e migliorare le capacità difensive.

