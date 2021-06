Riassunto: La piattaforma ArcGIS di Esri è stata scelta per l’app di monitoraggio in tempo reale della gara Red Bull X-Alps di zooom productions

L’agenzia integra la piattaforma come servizio di Esri per permettere agli spettatori di seguire l’evento in tempo reale

REDLANDS, California–(BUSINESS WIRE)–Esri, leader globale del settore dell’intelligence territoriale, ha annunciato oggi che zooom productions, un’agenzia di marketing specializzata in marchi lifestyle e sportivi, è tra i più recenti ad aver selezionato ArcGIS, la nuova piattaforma come servizio (platform as a service, PaaS) di Esri. L’agenzia ha scelto la piattaforma ArcGIS per integrare la soluzione World Imagery di Esri in un’app di tracking in tempo reale personalizzata che gli spettatori possono usare per guardare e seguire le esperienze degli atleti mentre gareggiano nella Red Bull X-Alps 2021.





La Red Bull X-Alps, con un percorso che costeggia le Alpi per oltre 1.000 km (775 miglia) attraverso cinque Paesi su un terreno impegnativo, è la corsa avventuristica più ardua al mondo.

