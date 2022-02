Riassunto: La piattaforma 400G di Juniper Networks distribuita da Sparkle per la connettività internazionale ad alta velocità e una migliore esperienza utente

Juniper supporta gli obiettivi di sostenibilità dei fornitori di servizi globali con un consumo ridotto di spazio ed energia

MILANO, Italia–(BUSINESS WIRE)–Juniper Networks (NYSE: JNPR), leader nelle reti sicure e gestite dall’intelligenza artificiale, ha annunciato oggi che Sparkle, il primo service provider internazionale in Italia e tra i primi operatori globali, ha implementato le soluzioni 400G di Juniper per soddisfare le crescenti richieste di banda in modo affidabile e conveniente. Inoltre, la soluzione di rete Juniper basata sull’esperienza supporta gli obiettivi di sostenibilità di Sparkle attraverso il risparmio energetico e di spazio nei suoi punti di presenza.

Con la sua dorsale globale Tier-1 IP Transit “Seabone”, Sparkle è uno dei Top 5 operatori globali IP e fornisce connettività Internet ad alta velocità e affidabile agli ISP e ai fornitori di contenuti di tutto il mondo.

