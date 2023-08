Riassunto: La Pennsylvania Convention Authority rinnova il contratto di gestione stipulato con ASM Global diventando così la prima sede nel progetto di espansione dei centri congressi ‘Pacchetto principale’ più importanti al mondo

‘Moduli multimediali all’avanguardia’, ‘Iniziative per velocizzare il business’ e innovazioni per la sostenibilità proiettate al futuro pianificati per rispecchiare tecnologie emergenti e rispondere a esigenze del pubblico

FILADELFIA–(BUSINESS WIRE)–Il consiglio di amministrazione della Pennsylvania Convention Center Authority (PCCA) ha approvato un rinnovo del contratto quinquennale con ASM Global in qualità di azienda di gestione della sede; il centro congressi diventerà la piattaforma di lancio di un’importante serie di innovazioni nel portafoglio di congressi e conferenze di ASM Global – il più grande in Nord America e nel mondo.









Il nuovo accordo inizierà il 1º dicembre 2023 e durerà cinque anni, fino al 30 novembre 2028; il leader internazionale nel settore dell’intrattenimento prevede di portare molti dei suoi progetti più innovativi in un gruppo importantissimo di centri congressi, iniziando dalla PCCA.

