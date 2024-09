Riassunto: La Patient Safety Movement Foundation premia Ruth Ann Dorrill, Kimberly Cripe e il dott. Peter Lachman con riconoscimenti umanitari e il dott. Mike Durkin con un premio alla carriera

IRVINE, California–(BUSINESS WIRE)–A coronamento di due giorni ricchi di eventi dell’edizione annuale dell’11° Summit mondiale sulla sicurezza dei pazienti, la scienza e la tecnologia, la Patient Safety Movement Foundation (PSMF) ha consegnato i suoi prestigiosi riconoscimenti umanitari ad attori lungimiranti e promotori di cambiamento nell’ambito della sicurezza dei pazienti. I premiati sono stati Ruth Ann Dorrill, Assistente dell’ispettore generale, Ufficio di valutazione e delle ispezioni, Ufficio dell’ispettore generale; Kimberly Chavalas Cripe, Presidente e CEO presso il Children’s Hospital di Orange County e il dott. Peter Lachman, Responsabile, Ufficio per il miglioramento della qualità delle facoltà, Royal College of Physicians of Ireland.









Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

