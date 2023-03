Riassunto: La nuova soluzione Battery Cycler Microcalorimeter di Waters riduce i tempi dei test nel mondo reale da mesi a settimane

Riepilogo della notizia:





La nuova soluzione Battery Cycler Microcalorimeter acquisisce volumi di dati fino a sei volte superiori rispetto a qualsiasi altro calorimetro disponibile sul mercato. i

L’analisi integrata dei dati in tempo reale accelera fino al 75% la convalida dei test di sicurezza, qualità e performance sulle batterie. ii

È possibile testare contemporaneamente fino a 12 batterie per i test di carica-scarica e termici, per progettare diverse configurazioni per la sperimentazione.

FILADELFIA–(BUSINESS WIRE)–PITTCON 2023 — Waters Corporation (NYSE:WAT) oggi annuncia una nuova soluzione Battery Cycler Microcalorimeter a cura della sua divisione TA Instruments™ per la caratterizzazione ad alta risoluzione delle celle delle batterie. La combinazione di strumenti e software consente di effettuare test non distruttivi in condizioni operative reali, oltre a ridurre drasticamente i tempi della sperimentazione da mesi a settimane, fornendo al contempo approfondite informazioni essenziali per una maggiore efficienza, sicurezza e stabilità delle batterie.

Contacts

Media:



Janice Foley



Responsabile senior Relazioni pubbliche



Waters Corporation



janice_foley@waters.com

+1 617-823-5555