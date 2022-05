Riassunto: La nuova app di Bdeo disponibile in Guidewire Marketplace trasformerà stime e valutazioni riguardanti le richieste di indennizzo per i veicoli

SAN MATEO, California, e MADRID–(BUSINESS WIRE)–Guidewire (NYSE: GWRE) e Bdeo Technologies S.L. (Bdeo) hanno annunciato oggi che il nuovo acceleratore Ready for Guidewire di Bdeo per Guidewire ClaimCenter è disponibile da ora in Guidewire Marketplace.

Secondo McKinsey & Company, l’intelligenza artificiale (Artificial Intelligence, AI) aiuterà a trasformare il settore delle assicurazioni, compresa la gestione delle richieste di indennizzo per danni e infortuni (property and casualty, P&C) in cui l’uso di sistemi di acquisizione dati, sensori e altre tecnologie è in aumento. L’app di Bdeo sfrutterà l’automazione dell’intelligenza artificiale per consentire agli assicuratori di tutto il mondo di velocizzare la gestione delle richieste di indennizzo per danni agli autoveicoli.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Melissa Cobb



Responsabile senior, Relazioni con il pubblico



Guidewire Software, Inc.



+1.650.464.1177



mcobb@guidewire.com

Ana Navarrina



Responsabile Comunicazioni globali



Bdeo



+34609580452



ana.navarrina@bdeo.io