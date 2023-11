Riassunto: La Network Automation nativa sul cloud e l’Open RAN Intelligent Controller (O-RIC) di Mavenir premiate come Outstanding Automation Solution nell’Open RAN Award al Network X 2023

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Mavenir, azienda che sviluppa software di rete per creare il futuro dei network mediante soluzioni native sul cloud eseguibili su qualsiasi cloud, ha vinto il premio come Outstanding Automation Solution in Open RAN ai Network X 2023 award, riconoscendo le soluzioni native sul cloud Network Automation e l’Open RAN Intelligent Controller (O-RIC) di Mavenir, che consentono reti 5G autonome, migliore efficienza energetica e QoS potenziato. Il riconoscimento – che premia la migliore soluzione di automazione, nell’Open RAN, che ha portato risultati misurabili per gli operatori utilizzando soluzioni di automazione avanzata o tecnologia di apprendimento automatico – è stato annunciato alla cerimonia dei Network X Awards mercoledì 25 ottobre 2023 a Parigi.









