Riassunto:  La London Bullion Market Association e il World Gold Council annunciano il lancio del Gold Bar Integrity Programme

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–La London Bullion Market Association (LBMA) e il World Gold Council (WGC) collaborano per sviluppare e implementare un sistema internazionale di integrità, catena di custodia e origine dei lingotti d’oro. Nel tempo, questa iniziativa aiuterà clienti, investitori e partecipanti al mercato a fidarsi dell’autenticità dell’oro in loro possesso e della sua origine responsabile e sostenibile.





Per offrire questa sviluppo industriale e innovativo per il mercato, LBMA e WGC hanno riunito i propri rappresentanti dalla catena di fornitura globale dell’oro per lanciare una fase pilota del progetto.

Contacts

Simon Rostron, LBMA



+44 (0) 7802 292 252



simon@rostronparry.com

Stephanie Cadman, World Gold Council



+44 7895 292 973



stephanie.cadman@gold.org