Riassunto: La ioXt Alliance nominata tra i vincitori dei Silver Globee® come Azienda per la sicurezza più innovativa dell’anno — Servizi per la sicurezza nell’edizione 2023 dei Globee Cybersecurity Awards, giunti al 19° appuntamento annuale

Il riconoscimento sottolinea l’eccellenza del programma di certificazione della ioXt, che promuove la fiducia di consumatori e distributori nella sicurezza dei dispositivi IoT contrassegnati dall’etichetta SmartCert della ioXt

NEWPORT BEACH, Calif.–(BUSINESS WIRE)–La ioXt Alliance, lo standard globale per la sicurezza dell’IoT, annuncia che The Globee® Awards, gli organizzatori di programmi e classifiche aziendali di riconoscimento imprenditoriale d’eccellenza a livello mondiale, hanno nominato la ioXt Alliance tra i vincitori del Silver Globee come Azienda per la sicurezza più innovativa dell’anno — Servizi per la sicurezza nei 2023 Globee Cybersecurity Awards, i premi annuali giunti alla 19a edizione.





