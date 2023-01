Riassunto: La HD-PLC Alliance è in testa nello sviluppo della prima tecnologia di comunicazione al mondo in grado di trasmettere dati in modalità cablata, wireless e sottomarina attraverso un solo dispositivo

Il WG IEEE P1901c adotta specifiche base per lo standard di nuova generazione.

FUKUOKA, Giappone–(BUSINESS WIRE)–La HD-PLC Alliance (“Alliance”) ha annunciato lo sviluppo di una tecnologia basata sul formato Wavelet OFDM conforme allo standard di comunicazione di nuova generazione, che è stata promossa congiuntamente con i membri della Alliance. L’iniziativa è stata adottata nel corso della riunione del Working Group (“WG”) IEEE P1901c che si è tenuta a novembre. Per continuare a fare evolvere la società IoT, questo WG della IEEE Standards Association (IEEE SA) conduce discussioni sulla standardizzazione internazionale della tecnologia di comunicazione avanzata attraverso linee di alimentazione che possa funzionare anche in ambienti soggetti a vincoli e ne promuove l’uso in diversi mezzi di trasmissione dati.

