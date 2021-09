Riassunto: La gara podistica “Spirit of Wipro” riunisce partecipanti provenienti da oltre 35 Paesi

NEW YORK, PARIGI e BANGALORE, India–(BUSINESS WIRE)–Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), fornitore leader di tecnologie informatiche, servizi di consulenza e per la gestione dei processi aziendali operante su scala mondiale, ha organizzato per oggi la 16a edizione della gara podistica annuale “Spirit of Wipro” (SOW), alla quale parteciperanno persone provenienti da oltre 35 Paesi, che correranno uniti dalle stesse aspirazioni.

I membri della famiglia Wipro di tutto il mondo si riuniscono in questa occasione da sedici anni per celebrare i valori fondamentali di Wipro. La gara podistica SOW, a cadenza annuale, mira a ispirare i dipendenti ad osservare una condotta responsabile quali cittadini del mondo.

Il tema di quest’anno, ispirato dalla resilienza dimostrata dalla comunità di Wipro in un anno di sconvolgimenti senza precedenti, è: “Insieme. Verso l’eccellenza”.

