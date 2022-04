Riassunto: La FDA concede l’autorizzazione 510(k) a Onera STS, un sistema per esami di polisonnografia a casa e in laboratorio

Onera ha ottenuto dalla Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti l’autorizzazione 510(k) per Onera STS, il suo innovativo sistema basato su patch per gli studi sul sonno.

EINDHOVEN, Paesi Bassi–(BUSINESS WIRE)–Onera Health, leader nella trasformazione della medicina e del monitoraggio remoto del sonno, oggi ha annunciato che la sua consociata olandese controllata al 100%, Onera B.V., ha ottenuto l’autorizzazione alla commercializzazione 510(k) dalla Food & Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti per Onera STS, il suo rivoluzionario sistema per gli studi sulla polisonnografia (PSG). L’approvazione apre la strada a un’ampia diffusione di questa tecnologia basata su patch nei sistemi sanitari negli Stati Uniti.





